Moyá é campeão de torneio croata O tenista espanhol Carlos Moyá confirmou o favoritismo e levou o título do Torneio de Umag, na Croácia, que distribuiu US$ 400 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1, ele derrotou na final deste domingo o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5.