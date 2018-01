Moyà é campeão do Torneio de Barcelona O espanhol Carlos Moyà é o vencedor do Torneio de Barcelona. Ele foi beneficiado pela desistência, neste domingo, do russo Marat Safin, no quarto set. Safin estava perdendo a partida por 2 a 1 e o quarto set por 3 a 0 quando levantou a raquete e desistiu do jogo, dando o título para Moyà. Safin começou o jogo surpreendendo Moyà. Fechou em 5/7 e parecia que iria complicar a vida do dono da casa. No segundo set, porém, Moyà fez valer sua experiência, foi para cima do russo e, muito apoiado pela torcida espanhola, fez 6/2. No terceiro, uma quase repetição do segundo. Moyà fez novamente 6/2 e deixou Safin meio desnorteado. Moyá entrou para o quarto set disposto a acabar logo com a história do jogo. Foi para cima de Safin como um tator e em pouco tempo abriu 3 a 0. O russo, talvez sentindo que este domingo não seria o seu dia, abandonou e talvez tenha se poupado do vexame de tomar um 6/0. Moyà faturou US$ 150 mil pelo título enquanto Safin levou US$ 80 mil pelo vice.