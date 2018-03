Moyá é campeão do Torneio de Bastad Carlos Moyá derrotou o marroquino Younes El Aynaoui neste domingo e ficou com o título do Torneio de Bastad, na Suécia, que distribuiu US$ 400 mil em prêmios. Na decisão, o tenista espanhol teve trabalho, mas conseguiu ganhar por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/5.