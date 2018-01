Moyá é campeão em Buenos Aires O tenista espanhol Carlos Moyá conquistou neste domingo o título do Torneio de Buenos Aires, que distribuiu US$ 380 mil em prêmios. Na decisão, ele ganhou do argentino Guillermo Coria por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, em 1 hora e 56 minutos de jogo. Número 4 do ranking mundial, Moyá foi o responsável pela eliminação de Guga na semifinal do torneio. E, aos 26 anos, ele chega ao 12º título de sua carreira - o segundo em Buenos Aires (venceu também em 1995).