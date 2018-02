Moyá e Cañas avançam; Safin está fora O tenista espanhol Carlos Moyá e o argentino Guillermo Cañas garantiram vaga nas oitavas-de-final do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Sétimo cabeça-de-chave, Moyá passou sem problemas pelo seu compatriota David Ferrer por 2 sets a 0, num duplo 6/4. Cañas, por sua vez, bateu o também argentino Juan Ignácio Chela por 2 sets a 1. As parciais foram de 7-5, 2-6 e 6-4. A grande surpresa da rodada foi a derrota do russo Marat Safin. Quatro favorito, Safin perdeu para o norte-americano Taylor Dent por 2 a 0, parciais de 7-5 e 6-4. O Masters de Indian Wells, disputado em quadra dura, divide U$ 2,9 milhões em prêmios. Veja os resultados da rodada: Carlos Moyá/Espanha x David Ferrer/Espanha: 6-3, 6-4 Fabrice Santoro/França x Feliciano López/Espanha: 6-4, 6-2 Roger Federer/Suiça x Gilles Muller/Luxemburgo: 6-3, 6-2 Lleyton Hewitt/Austrália x Michael Llodra/França: 6-2, 7-6 (7-3) Taylor Dent/EUA x Marat Safin/Rússia: 7-5, 6-4 Paul-Henri Mathieu/França x Jan Hernych/Rep.Checa: 6-4, 4-6, 7-6 (8-6) Guillermo Cañas/Argentina x Juan Chela/Argentina: 7-5, 2-6, 6-4 Ivan Ljubicic/Croácia x Tomas Berdych/R.Checa: 6-4, 6-1