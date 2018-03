Moyá e Chela vencem em Acapulco O tenista espanhol Carlos Moyá sofreu, mas conseguiu se classificar para a terceira rodada do Torneio de Acapulco, ao vencer, de virada, o francês Richard Gasquet por dois sets a um. Cabeça-de-chave número 1, Moyá venceu com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. O argentino Juan Ignacio Chela também avançou ao derrotar o espanhol David Ferrer num duplo 6-3 e o espanhol Oscar Hernandez derrotou o peruano Luis Horna em três sets: 3-6, 6-4 e 7-6 (2). A rodada teve ainda a vitória do italiano Filippo Volandri sobre o austríaco Stefan Koubek (6-4 e 6-2).