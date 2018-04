Moya e Clement são eliminados Pelo Torneio Internacional de Sydney, uma prévia do primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, que começa na semana que vem, o sul-africano Wayne Ferreira derrotou o francês Arnaud Clement por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Ainda pelo torneio masculino, o sul-coreano Hyung-Taike Lee surpreendeu o público ao ganhar do espanhol Carlos Moya por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4) e o bielo-russo Max Mirnyi venceu o australiano Wayne Arthurs por 2 a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (7/4). No feminino não houve surpresas. A russa Anna Kournikova derrotou a espanhola Angeles Montolio por 6/4 e 6/2; a americana Alexandra Stevenson bateu Iroda Tulyaganova, do Usbequistão, por 6/1, 6/7 (0/7) e 7/5 e sul-africana Amanda Coetzer venceu a australiana Jaslyn Hewitt por 6/0 e 6/1. Em Auckland, Nova Zelândia, pelo Torneio de Auckland, o espanhol Fernando Vicente venceu nesta segunda-feira o argentino Franco Squillari por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2. Nos outros dois jogos, Mark Nielsen, da Nova Zelândia, derrotou o sueco Andreas Vinciguerra por 7/6 (7/5) e 6/4 e o francês Jerome Golmard venceu o neozelandês Daniel Willman por 6-4 e 6-1.