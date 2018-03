Moyá e Costa avançam em Hamburgo O tenista espanhol Carlos Moyá garantiu nesta terça-feira sua vaga na segunda rodada do Masters Series de Hamburgo, ao derrotar o australiano Scott Draper por dois sets a um. Cabeça-de-chave número 2, Moyá venceu com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3. Outro favorito que avançou foi o francês Sebastien Grosjean. Cabeça-de-chave número 10, Grosjean venceu o italiano Filippo Volandri em dois sets: 6-3 e 6-4. Cabeça-de-chave número 5, o espanhol Albert Costa derrotou o alemão Nicolas Kiefer (6-4, 6-4) e o argentino David Nalbandian eliminou o francês Jean René Lisnard (6-3, 6-3). O russo Mikhail Youzhny (RUS) bateu o checo, Jiri Novak (6-1, 6-4) e o armênio Sargis Sargsian passou pelo eslovaco Dominik Hrbaty: 6-7 (4/7), 6-4, 6-4. Já em partida válida pela segunda rodada, o tenista norte-americano Andy Roddick derrotou o croata Ivan Ljubicic por dois sets a zero, num duplo 6-4.