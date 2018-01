Moyá e Costa vencem na estréia em Viena Os tenistas espanhóis Carlos Moyá e Albert Costa foram bem na estréia no Torneio de Viena, nesta quarta-feira. Segundo cabeça-de-chave, Moyá teve dificuldades, mas passou pelo seu compatriota Fernando González por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-7 (6) e 6-1. Na próxima rodada, ele vai enfrentar o norte-americano Vincent Spadea, que venceu o italiano Davide Sanguinetti. Costa, por sua vez, eliminou o armenio Sargis Sargsian ao fazer um duplo 6/4. Nas oitavas-de-final, Costa vai enfrentar o sueco Jonas Bjorkman, que na estréia bateu o italiano Filippo Volandri. A rodada teve ainda a vitória do bielo-russo Max Mirnyi sobre o norte-americano Jan-Michael Gambill (6-4 e 6-2) e do alemão Nicolas Kiefer sobre o austríaco Alexander Peya: 7-5 e 7-5.