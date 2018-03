Moyá é eliminado na estréia na Polônia O tenista espanhol Carlos Moyá foi eliminado nesta quarta-feira na primeira rodada do Aberto da Polônia, ao ser derrotado pelo seu compatriota Albert Portas por dois sets a um. As parciais foram de 7-6, 6-7 e 7-5. Na segunda rodada, Portas vai enfrentar o espanhol Galo Blanco, que também nesta quarta, venceu o polonês Marcin Matkowski. O argentino Mariano Puerta foi bem e derrotou o italiano Filippo Volandri num duplo 6-4 e o espanhol Rubén Ramírez Hidalgo passou com dificuldade pelo austríaco Julian Knowle - parciais de 7-5, 3-6 e 6-1.