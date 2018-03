Moyá é eliminado por discípulo no Masters O discípulo superou o mestre e o espanhol Rafael Nadal, de apenas 16 anos, venceu o compatriota Carlos Moyá por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4. A vitória do mais novo prodígio do tênis mundial o levou à terceira rodada do Masters Series de Hamburgo. Nadal, que também eliminou o atual campeão de Roland Garros, o espanhol Albert Costa, tenta avançar no torneio diante do argentino Gastón Gaudio.