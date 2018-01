Moyá e Fededer decidem título em Viena O espanhol Carlos Moyá venceu hoje o inglês Tim Henman, por 7/6 (7/1) e 7/5, e se classificou para a final do torneio de tênis de Viena, contra o suiço Roger Federer, que venceu o russo Max Mirnyi também por dois sets a zero. Na decisão deste domingo, Moyá vai em busca do seu quarto título na temporada, depois de vencer em Barcelona, Buenos Aires e Umag.