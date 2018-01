Moyá e Ferrero avançam em Pequim Dois tenistas espanhóis estrearam com vitória no Torneio de Pequim, na China, que distribui US$ 500 mil em prêmios. Juan Carlos Ferrero e Carlos Moyá ganharam seus jogos nesta segunda-feira e passaram para a segunda rodada. Cabeça-de-chave número 6 do torneio, Ferrero teve trabalho para vencer o sul-coreano Hyung-Taik Lee por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5. Já Moyá, que é o 8º pré-classificado em Pequim, ganhou do tailandês Paradorn Srichaphan por 7/6 (8/6) e 6/3. Em outros jogos do dia, em Pequim, o austríaco Stefan Koubek eliminou o suíço Ivo Heuberger por 6/3 e 7/6 (8/6), o holandês Peter Wessels derrotou o australiano Wayne Arthurs por 7/6 (7/5) e 6/4 e o russo Dmitry Tursunov passou pelo alemão Lars Burgsmuller por 6/3 e 6/4.