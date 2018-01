Moya e Ferrero na final em Hong Kong O tenista Carlos Moya venceu neste sábado o sueco Jonas Bjorkman por 2 sets a 0, com 6-4 e 7-6 (7/1) e fará uma final espanhola no torneio de Hong Kong contra o seu compatriota Juan Carlos Ferrero. A competição distribui US$ 400 mil em prêmios, além de pontos para o ranking da ATP.