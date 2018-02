Moyá e Fish abrem final da Copa Davis Os tenistas Carlos Moyá e Mardy Fish abrem a final da Copa Davis. O sorteio realizado nesta quinta-feira, em Sevilha, indicou o confronto entre o número 1 da Espanha e o número 2 dos Estados Unidos como partida de abertura do torneio que será disputado de sexta a domingo. Na seqüência Rafael Nadal enfrenta Andy Roddick. No sábado será jogado o duelo de duplas entre Tommy Robredo e Rafael Nadal e os irmãos Mike e Bob Bryan, e no domingo, jogam Moyá x Roddick e Nadal x Fish.