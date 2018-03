Moyá e Grosjean eliminados em Stuttgart O dia no ATP de Stuttgart não foi nada bom para o espanhol Carlos Moyá e o francês Sebastien Grosjean. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Moyá foi derrotado pelo alemão Tomas Behrend na segunda rodada. As parciais foram de 7-6 (7/5) e 7-6 (7/2). Grosjean por sua vez, caiu diante do italiano Filippo Volandri. O italiano foi muito superior e fechou o jogo em dois sets, com parciais de 6-2 e 6-1. A rodada teve ainda a vitória do espanhol David Ferrer sobre o croata Ivan Ljubicic, parciais de 7-6 (7/3) e 6-1. O checo Jiri Novak, por sua vez, eliminou o armênio Sargis Sargsian, num duplo 6-4.