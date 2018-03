Moyá e Henin ganham na estréia Os dois cabeças-de-chave número 4 de Roland Garros, da chave feminina e masculina, venceram seus jogos nesta segunda-feira, na primeira rodada do torneio disputado em Paris. O espanhol Carlos Moyá ganhou do italiano Filippo Volandri por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (9/7), 4/6, 6/2 e 6/3. E a belga Justine Henin derrotou a austríaca Patricia Wartusch por 2 a 0 (6/3 e 7/5). Ainda pela chave masculina, o sul-africano Wayne Ferreira derrotou o alemão Tomas Behrend por 6/4, 6/2 e 6/3 e o belga Christophe Rochus eliminou o chileno Hermes Garmonal por 7/5, 6/3 e 6/3.