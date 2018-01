Moyá e Hewitt fazem final em Sydney O tenista espanhol Carlos Moyá venceu nesta sexta-feira o sul-africano Wayne Ferreira por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, e vai enfrentar na final do torneio de Sydney o australiano Lleyton Hewitt, que eliminou o holandês Martin Verkerk por 6-2 e desistência. Se vencer, Moyá vai conquistar o segundo título na temporada. No final de semana passado, ele ganhou o torneio de Chennai, na Índia. ?Será uma final emocionante. Hewitt é um grande campeão, um grande jogador. Eu só quero jogar meu tênis e ver o que acontece?, disse. O torneio de Sydney distribui US$ 380 mil em prêmios.