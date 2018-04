Moyá e Mathieu abrem semi na Davis Carlos Moyá e Paul-Henri Mathieu abrem na sexta-feira o confronto das semifinais do Grupo Mundial da Copa Davis entre Espanha e França, de acordo com sorteio realizado nesta quinta-feira, na Plaza de Toros de Alicante. Em seguida é a vez de Juan Carlos Ferrero enfrentar Fabrice Santoro. No sábado é a vez das duplas. Jogam Tommy Robredo e Rafael Nadal contra Fabrice Santoro e Michael Llodra. No domingo, se houver necessidade, duelam Carlos Moyá x Fabrice Santoro e Juan Carlos Ferrero x Paul-Henri Mathieu.