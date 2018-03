Moyá e Nadal na semifinal na Croácia O tenista espanhol Carlos Moyá se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Aberto da Croácia, ao derrotar o seu compatriota David Ferrer por dois sets a zero. As parciais foram de 6/1 e 6/2. Na semifinal, ele vai enfrentar Rafael Nadal, que passou pelo sueco Magnus Norman, também em dois sets: 6-3 e 6-4. Na outra partida desta sexta, o eslovaco Dominik Hrbaty venceu o espanhol Alberto Martin por 2 a 0, com parciais de 7-5 e 6-2. Hrbaty espera agora o vencedor do confronto entre o italiano Filippo Volandri e o chileno Fernando González.