Moyá e Normam avançam na Suécia O tenista espanhol Carlos Moyá passou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Bastad, na Suécia, que distribui US$ 400 mil em prêmios. Ele ganhou de Irakli Labadze (Geórgia) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Outro que avançou foi o sueco Magnus Norman, que eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty por 2/6, 6/4 e 6/2. Em outros resultados das oitavas-de-final, o russo Nikolay Davydenko venceu o chileno Fernando Gonzalez por 6/3 e 6/4 e o espanhol Tommy Robredo derrotou Gorka Fraile (Geórgia) por 6/4, 2/6 e 6/4. Nas quartas-de-final do torneio sueco, Moyá enfrentará Davydenko e Norman jogará contra Robredo. Os outros jogos serão entre o espanhol Alberto Portas e o marroquino Younes El Aynaoui e entre os argentinos Guillermo Cañas e Agustín Calleri.