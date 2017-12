Moyá e Safin vencem em Roma O tenista espanhol Carlos Moyá não encontrou dificuldades em sua partida desta quinta-feira, pela segunda rodada do Masters Series de Roma. Na abertura da rodada, Moyá venceu o croata Ivan Ljubicic por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4. O russo Marat Safin também avançou ao vencer o tailandês Paradorn Srichaphan, num duplo 6-2. A surpresa do dia no torneio foi a derrota do australiano Lleyton Hewitt para o romeno Andrei Pavel. O ex-número 1 do mundo, perdeu por dois sets a um, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4. Antes, Roger Federer e Andy Roddick já haviam sido eliminados. Também em partida suspensa da rodada de ontem, o italiano Filippo Volandri passou fácil pelo holandês Sjeng Schalken: 6-2 e 6-3. Veja outros resultados da 2ª rodada: David Ferrer (ESP) 2 x 1 Sebastien Grosjean (FRA): 6-7 (4-7), 6-3, 6-2 Jiri Novak (R.Checa) 2 x 0 Max Mirnyi (BIR): 6-1, 6-1 David Sánchez (ESP) 2 x 0 Guillermo Cañas (ARG): 7-5, 6-2