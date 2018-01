Moyá e Safin vencem em Sydney O tenista russo Marat Safin estreou com vitória no torneio de Sydney ao derrotar, com facilidade nesta terça-feira, o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4. O espanhol Carlos Moyá também se deu bem e venceu o norte-americano James Blake por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7, 6-3. Outros resultados: Franco Squillari (ARG) venceu Roger Federer (SUI), 6-2, 6-3, Juan Ignacio Chela (ARG) venceu Albert Costa (ESP), 7-6, 6-1, Nikolay Davidenko (RUS) venceu Raphael Durek (AUS), 6-3, 6-4, Mardy Fish (EUA) venceu Richard Krajicek (HOL), 7-6, 6-4, Max Mirnyi (BIE) venceu Xavier Malisse (BEL), 7-6, 6-7, 6-3, Mikhail Youzhny (RUS) venceu Adrian Voinea (RUS), 3-6, 2-1, e abandono por lesão, Rainer Schuettler (ALE) venceu Ivan Ljubicic (CRO), 6-2, 7-6, Hyung Taik Lee (CDS) venceu Nicolás Lapentti (ECU), 6-2, 6-0, Paradorn Srichaphan (TAI) venceu Scott Draper (AUS), 6-4, 3-6, 6-1.