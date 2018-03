Moyá e Volandri na final na Croácia O tenista espanhol Carlos Moyá enfrentará o italiano Filippo Volandri na final do Torneio de Umag, na Croácia, que distribui cerca de US$ 400 mil em prêmios. Nas semifinais, Moyá ganhou do espanhol Rafael Nadal por um duplo 6/4 e Volandri derrotou o eslovaco Domink Hrbaty também por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1.