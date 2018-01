Moyá eleito melhor tenista da Europa O espanhol Carlos Moyá foi eleito melhor tenista da Europa da temporada 2002, segundo pesquisa realizada pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), entre diretores de torneios no continente. Moyá fechou a temporada em quinto lugar na Corrida dos Campeões, ao conquistar quatro títulos no ano. Esta é a primeira edição do prêmio.