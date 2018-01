Moyá elimina Ferrero em Estoril No duelo espanhol, Carlos Moyá levou a melhor sobre o seu compatriota Juan Carlos Ferrero e passou para as quartas-de-final do Torneio de Estoril, em Portugal. No jogo desta quinta-feira, ele venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (4/7) e 6/4. Em outras partidas disputadas nesta quinta-feira em Estoril, o francês Paul-Henri Mathieu derrotou o checo Tomas Cakl com duplo 6/1 e o espanhol Tommy Robredo ganhou do seu compatriota Santiago Ventura por 7/5 e 6/0.