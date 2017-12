Moyá elimina Massu no US Open O tenista espanhol Carlos Moyá ganhou neste domingo do chileno Nicolas Massu por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/4, 3/6 e 6/3. Com isso, o cabeça-de-chave número 7 do US Open, chega às oitavas-de-final do torneio disputado em Nova York.