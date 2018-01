Moyá elimina Saretta em Acapulco O tenista espanhol Carlos Moyá garantiu vaga na segunda rodada do Torneio de Acapulco, ao derrotar, nesta terça-feira, o brasileiro Flávio Saretta, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2. O próximo adversário de Moyá será o também brasileiro Ricardo Mello. Saretta é o terceiro brasileiro a ser eliminado no torneio. Os outros foram André Sá e Fernando Meligeni.