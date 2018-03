Moyá, em boa fase, segue na Polônia O espanhol Carlos Moyá, de 25 anos, ex-número 1 do mundo, voltou a jogar seu melhor tênis. Moyá está há 12 jogos sem perder, tendo sido campeão em Bastad e em Umag, na seqüência. Agora está nas quartas-de-final em Sopot, na Polônia. Seu próximo adversário será o italiano Stefano Galvani. Este ano, Moyá, que está em 16º lugar no ranking, também foi campeão em Acapulco, chegou à final em Montecarlo e às semifinais no Estoril, entre outros resultados. Outros jogos: Mikail Youzhny (RUS) 2/6, 6/0 e 6/4 Paul-Henri Mathieu (FRA); Attila Savolt (HUN) 7/6 (9-7) e 6/4 Jiri Novak (CHE); Jan Vacek (CHE) 1/6, 6/0 e 6/3 Zeljko Krajan (CRO); José Acasuso (ARG) 6/2 e 6/4 Dominik Hrbaty (ESL). Além de Moyá e Galvani, nas quartas haverá Savolt e Youzhny; Christophe Rochus (BEL) e Franco Squillari (ARG); e Vacek (CHE) e Acasuso (ARG).