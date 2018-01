Moyá está na semifinal em Estoril O tenista espanhol Carlos Moyá confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga na semifinal do Torneio de Estoril, em Portugal. Nesta sexta-feira, o cabeça-de-chave número 1 derrotou o francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. O próximo adversário de Moyá será o também espanhol Tommy Robredo, que eliminou o italiano Davide Sanguinetti com um duplo 6/2. A outra semifinal em Estoril também já está definida. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, o argentino Gaston Gaudio fez um duplo 6/2 no espanhol Feliciano Lopez e irá enfrentar outro tenista da Espanha. Ele jogará contra Guillermo Garcia-Lopez, que venceu o costa-riquenho Juan Antonio Marin por 6/1, 2/6 e 6/3.