Moyá estréia com vitória em Monte Carlo Cabeça-de-chave número 2, o espanhol Carlos Moya derrotou o belga Xavier Malisse por dois sets a zero e garantiu sua vaga na segunda rodada do Masters Series de Monte Carlo. As parciais foram de 6-3 e 6-3. Na segunda rodada, Moyá vai enfrentar o sul-africano Wayne Ferreira , que eliminou o sueco Jonas Bjorkman em três sets: 6-4, 2-6 e 7-5. O argentino Juan Ignácio Chela também garantiu sua vaga na segunda rodada ao derrotar seu compatriota Augustin Calleri por dois sets a zero. De forma incontestável, Chella venceu com parciais de 6/4 e 6/1. Na próxima etapa, Chela vai enfrentar o checo Jiri Novak, que também hoje, eliminou o austríaco Stefan Koubek, num duplo 6/4. No outro duelo de argentinos, Guillermo Coria venceu Jose Acasuso num duplo 6/2. Ainda pela primeira rodada, o espanhol Albert Costa derrotou o russo Nikolay Davydenko em dois sets: 6-2 e 6-2. O norte-americano James Blake passou pelo eslovaco Dominik Hrbaty (6-3, 3-6 e 6-2). O espanhol Tommy Robredo derrotou o holandês Martin Verkerk (6-3, 3-6 e 6-4). O francês Julien Benneteau venceu o holandês Raemon Sluiter por 2 a 1 e o filandês Jarkko Nieminen passou pelo americano Taylor Dent: 7-6 (7/3) e 6-2. O holandês Sjeng Schalken garantiu a vaga depois do abandono do italiano Davide Sanguinetti no segundo set.