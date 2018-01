Moyá estréia com vitória na Basiléia O tenista espanhol Carlos Moyá estreou com vitória no Torneio da Basiléia. Moyá garantiu vaga na segunda rodada ao derrotar nesta terça-feira o italiano Davide Sanguinetti por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4. Na próxima etapa Moyá, vai enfrentar o francês Nicolas Thomann, que derrotou o espanhol Joan Balcells - 6/4, 2/6 e 6/2. Outros dois espanhóis foram eliminados na estréia. Galo Blanco perdeu por dois sets a zero para o russo Nicolai Davydenko, com parciais de 6/1 e 6/4 e Albert Portas foi derrotado pelo suiço Michel Kratochvil por dois a um - 5/7, 7/6 (7-1) e 6/1. A rodada teve ainda a vitória do francês Arnaud Clement sobre o argentino Gaston Gaudio por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/1.