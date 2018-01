Moyá fará a semifinal com Guga O espanhol Carlos Moyá será o adversário de Gustavo Kuerten na segunda semifinal deste sábado da Copa AT&T, em Buenos Aires. Ele garantiu a classificação ao derrotar o peruano Luis Horna em um jogo bastante equilibrado por 6/7 (7/4), 6/3 e 7/5. A partida deve começar por volta das 16 horas (horário de Brasília) e terá transmissão da SporTV. O jogo de Guga e Moyá reúne dois ex-líderes do ranking mundial e que támbém já conquistaram o título em Roland Garros. A primeira semifinal, com início programado para às 14 horas deste sábado, terá dois argentinos: Guillermo Coria - que eliminou David Nalbandian por 3/6, 6/3 e 7/6 (7/5) - e Gaston Gaudio - que ganhou de Juan Ignacio Chela, por 6/3 e 6/4.