Moyá faz a final com Coria em Buenos Aires O tenista espanhol Carlos Moyá derrotou o argentino Jose Acasuso por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5, neste sábado, e passou para a final do Torneio de Buenos Aires. Na decisão do título ele irá enfrentar o também argentino Guillermo Coria.