Moyá ganha e já está na semifinal O tenista espanhol Carlos Moyá já está na semifinal do Masters Series de Miami. Nesta quarta-feira, ele derrotou o norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3, 7/6 (7/4). Agora, o cabeça-de-chave número 5 do torneio espera seu adversário do confronto entre o também norte-americano Todd Martin e o tailandês Paradorn Srichaphan.