Moyá perde na estréia em Cincinnati Cabeça-de-chave número 4 do torneio, o espanhol Carlos Moyá foi eliminado logo na estréia do Masters Series de Cincinnati, nesta segunda-feira, nos Estados Unidos. Ele perdeu para o tenista francês Fabrice Santoro por 2 sets a 1, com parciais 3/6, 6/3 e 6/4. Em outros jogos do dia no torneio, que distribui US$ 2,45 milhões em prêmios e serve de preparação para o US Open, o holandês Sjeng Schalken ganhou do sul-coreano Lee Hyung-taik por 6/4 e 6/3 e o argentino Juan Ignacio Chela fez 2 sets a 0 (duplo 6/1) no eslovaco Karol Kucera.