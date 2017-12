Moyá se despede de Houston com vitória Já eliminado das semifinais, o tenista espanhol Carlos Moyá se despediu com vitória do Masters Cup de Houston. Ele venceu nesta sexta-feira o alemão Rainer Schuettler, que se classificou mesmo com a derrrota por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4). Nas semifinais, Schuettler irá enfrentar o norte-americano Andre Agassi. Já o outro classificado do grupo Vermelho do Masters Cup sairá ainda nesta sexta-feira, a partir das 23 horas (horário de Brasília), quando jogam o norte-americano Andy Roddick e o argentino Guillermo Coria. Quem ganhar avança e depois, encara o suíço Roger Federer.