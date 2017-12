Moyá sofre mas vence em Buenos Aires O tenista espanhol Carlos Moyá sofreu, mas manteve o sonho de conquistar o título do Torneio de Buenos Aires. Na noite desta quinta-feira, Moyá venceu o seu compatriota David Sánchez por dois sets a um. As parciais foram de 7-6 (7-5), 1-6 e 7-6 (7-5). ?Não joguei no meu melhor nível, mas pelo menos consegui vencer e para ganhar um torneio como este, sempre temos de superar dificuldades como as encontradas nesta partida?, disse Moyá. Na luta por uma vaga nas semifinais, o espanhol vai enfrentar o argentino Mariano Zabaleta, que antes havia eliminado Oscar Hernández.