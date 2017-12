Moyá sofre mas vence em Madri O tenista espanhol Carlos Moyá sofreu, mas avançou nesta terça-feira para as oitavas-de-final do Master Series de Madri. Numa partida muito equilibrada, conseguiu vencer seu compatriota Fernando González, de virada, por 2 sets a 1, em 2h41 de jogo. Moyá esteve muito perto da eliminação, mas conseguiu reagir e fechou o jogo com parciais de 2/6, 7/6 (7-4) e 7-6 (7-4). Moyá vai buscar uma vaga nas quartas-de-final contra o ganhador do confronto entre o Tommy Robredo e o checo Jiri Novak. Com esse resultado, ele mantém suas chances de disputar o Master de Xangai.