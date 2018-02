Moyá sofre para vencer em Miami Cabeça-de-chave número 5, o espanhol Carlos Moyá sofreu para vencer em sua estréia no Masters Series de Miami, o 5º maior torneio de tênis do planeta. Ele enfrentou nesta sexta-feira o norte-americano James Blake e ganhou de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (8/6). Em outros jogos disputados nesta sexta-feira em Miami, pela segunda rodada do torneio que distribui US$ 3,45 milhões em prêmios só na chave masculina, o checo Jiri Novak ganhou do norte-americano Kevin Kim por 6/1 e 6/2, o sul-coreano Hyung Taik Lee derrotou o russo Mikhail Youzhny por 6/1 e 6/4, o sueco Thomas Johansson venceu o britânica Greg Rusedski por 6/3 e 6/4 e o espanhol Tommy Robredo eliminou o sueco Jonas Bjorkman por 6/4 e 6/0.