Moyá vai à semifinal na Polônia As semifinais do Torneio de tênis de Sopot, na Polônia, disputado em quadras de saibro e com US$ 400 mil em prêmios, terão o argentino Jose Acasuso, 91º do ranking, contra o espanhol Carlos Moyá, 16º do mundo. E o húngaro Attila Savolt, o melhor de seu país e 75º do mundo, contra o argentino Franco Squillari, 133º. Nesta sexta-feira, Acasuso marcou 6/4 e 6/2 contra o checo Jan Vacek, 66º. Savolt marcou 7/6 (7-5), 6/7 (3-7) e 6/4 contra o russo Mikail Youzhny, 44º. Squillari derrotou o belga Christophe Rochus, 108º, por 6/3 e 6/4. E Moyá eliminou o italiano Stefano Galvani, 119º, com 2/6, 6/3 e 6/1.