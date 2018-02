Moyá vai às quartas-de-final em Miami O tenista espanhol Carlos Moyá passou para as quartas-de-final do Masters Series de Miami. Nesta terça-feira, ele derrotou o francês Nicolas Escude por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (10/8), em 1 hora e 58 minutos de jogo. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o norte-americano Robby Ginepri e o sul-coreano Hyung-Taik Lee.