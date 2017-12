Moyá vai às semifinais em Viena O tenista espanhol Carlos Moyá garantiu vaga nas semifinais do torneio de Viena nesta sexta-feira ao vencer o norte-americano James Blake por 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/4), 3-6 e 6-1 e agora aguarda o vencedor do jogo entre o suíço Roger Federer e o checo Bohdan Ulirach. Outro classificado foi o romeno Andrei Pavel. Ele derrotou o russo Nikolai Davidenko por 6-3 e 7-6 (7/2).