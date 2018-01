Moyá vence Clement e se classifica O tenista espanhol Carlos Moyá, cabeça de chave, se classificou para as quartas de final do torneio de Barcelona ao derrotar o francês Arnaud Clement por 2 a 0, parciais de 7-5 e 6-2. Ele agora vai enfrentar o seu compatriota Alex Corretja, que se classificou ao derrotar o chileno Nicolas Massu, também por 2 sets a zero, parciais de 6-4 e 6-3. A seguir, os demais resultados de hoje do torneio: Thomas Enqvist (SUE) venceu Andrei Medvedev (UCR), parciais de 7-6 (6), 7-5. Federico Luzzi (ITA) venceu Alex Calatrava (ESP), parciais de 7-6 (5), 3-6, 6-3. Michel Kratochvil (SUI) venceu Tommy Robredo (ESP), parciais de 6-1, 6-0. Juan Carlos Ferrero (ESP) venceu Albert Costa (ESP), parciais de 6-4, 3-6, 6-3. Albert Portas (ESP) venceu Galo Blanco (ESP), parciais de 6-4, 6-2.