Moyá vence e avança em Houston Na segunda rodada da Masters Cup de Houston, na quarta-feira, o espanhol Carlos Moyá venceu o argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4). A partida teve um atraso de quase oito horas, devido às fortes chuvas, com descargas elétricas, que ameaçaram se transformar num tornado. No primeiro set, Moyá mostrou certa insegurança antes de quebrar o serviço de Gaudio, graças a um erro do argentino. O espanhol manteve o controle da partida no segundo game, mesmo tendo uma perda de serviço por erro.