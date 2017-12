Moyá vence e fará a final contra Nalbadian O tenista espanhol Carlos Moyá não encontrou dificuldades e neste sábado garantiu sua vaga na final do Masters Series de Roma, ao derrotar o argentino Mariano Zabaleta por dois sets a zero. As parciais foram de 6-3 e 6-4. Na final, Moyá vai enfrentar o também argentino David Nalbandian, que na abertura da rodada venceu o espanhol Albert Costa em três sets: parciais de 6-7 (4/7), 6-1 e 6-4.