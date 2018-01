Moyá vence e vai enfrentar Calleri O tenista espanhol Carlos Moyá confirmou o favoritismo e garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do ATP de Barcelona. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Moyá derrotou o russo Nikolay Davydenko por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-4. Na semifinal, Moyá vai enrfentar o argentino Agustin Calleri, que na abertura da rodada eliminou o espanhol Tommy Robredo, em três sets: 6-7 (1-7), 6-4 e 6-4. Na seqüência, jogam Gustavo Kuerten x Juan Carlos Ferrero e depois, Marat Safin x Gaston Gaudio.