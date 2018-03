Moyá vence e vai pegar Schuttler O tenista espanhol Carlos Moyá se classificou para as semifinais do Masters Series de Monte Carlo, ao derrotar nesta sexta-feira o russo Nikolay Davydenko num jogo muito equilibrado. Moyá venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7-4). Na semifinal, o espanhol vai enfrentar o alemão4-Rainer Schuettler, que passou sem problemas pelo britânico Tim Henman: 6-3 e 6-1. Na abertura da rodada, o russo Marat Safin garantiu sua vaga ao derrotar o espanhol Alberto Martin (6-3, 3-6 e 6-1). Safin vai enfrentar o vencedor de Guillermo Coria e David Nalbandian, que estão em quadra neste momento.