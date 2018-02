Moyá vence fácil em Indian Wells O tenista espanhol Carlos Moyá garantiu com tranquilidade sua vaga na segunda rodada do Master Series de Indian Wells (EUA), ao derrotar nesta terça-feira, o norte-americano Michael Chang. A partida foi decidida em dois sets, com parciais de 6/0 e 6/3, em 1h02min. Na próxima rodada, Moyá vai enfrentar o francês Arnaud Clement, que eliminou o suíço Michel Kratochvil.. Também pela primeira rodada, Juan Carlos Ferrero (ESP) venceu o armênio Sargis Sargsian por 6-4, 6-7 (5) e 6-4.