Moyá vence na estréia em Barcelona O tenista espanhol Carlos Moyá teve dificuldade, mas venceu em sua estréia no ATP de Barcelona. Nesta quarta-feira, Moyá derrotou o romeno Adrian Voinea por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (4) e 6-3, em 1h20. Voinea surpreendeu e abriu 3 a 0 no primeiro set e o espanhol teve muiota dificuldade para reagir, graças ao seu potente serviço e a contínua alternância de golpes. ?No início estava um pouco frio e algo nervoso?, explicou ele. Na próxima rodada, Moyá vai enfrentar o eslovaco Dominik Hrbaty, que eliminou o argentino Guillermo Coria. Também pela segunda rodada, o argentino José Acasuso venceu o francês Paul-Henri Mathieu num duplo 6-2.